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Санкт-Петербург
Профиль пользователя manny

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О себе

Человек необычной судьбы и обширных вкусовых предпочтений. Музыкалово - довольно большой кусок моей жизни, могу как посоветовать блэк, так и обсудить японский рэп нулевых.
Ну и еще настроение такое, что я бы в приступе психоза построил себе усадьбу с бассейном и садом :^)

"Делай что прикольно, а что не прикольно - не делай"(с)

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🏢 Работа🏫 Учеба💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Эх вот бы активный чятик.....

маленькое фото пользователя Margarita.x_x
маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 4BELKA4

Санкт-Петербург → пообщаться

пиво или водка?

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Lin_deman

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойти на концерт моторамы!!!! 22 сентября

Откликнулись 4 участника

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