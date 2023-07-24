О себе

Человек необычной судьбы и обширных вкусовых предпочтений. Музыкалово - довольно большой кусок моей жизни, могу как посоветовать блэк, так и обсудить японский рэп нулевых.

Ну и еще настроение такое, что я бы в приступе психоза построил себе усадьбу с бассейном и садом :^)



"Делай что прикольно, а что не прикольно - не делай"(с)