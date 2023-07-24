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Санкт-Петербург
Человек необычной судьбы и обширных вкусовых предпочтений. Музыкалово - довольно большой кусок моей жизни, могу как посоветовать блэк, так и обсудить японский рэп нулевых.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя manny
О себе
Человек необычной судьбы и обширных вкусовых предпочтений. Музыкалово - довольно большой кусок моей жизни, могу как посоветовать блэк, так и обсудить японский рэп нулевых.
Ну и еще настроение такое, что я бы в приступе психоза построил себе усадьбу с бассейном и садом :^)
"Делай что прикольно, а что не прикольно - не делай"(с)
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан
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