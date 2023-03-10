Люблю играть в бильярд, слушать музыку, большую часть времени находиться на природе, ходить на рыбылку, кататься на лыжах, готовить кушать, оформлять стол когда пртходят гости, люблю животных, иногда читаю книги по психологии.

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

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Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.