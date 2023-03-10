Санкт-Петербург
Профиль пользователя Malysh

фото пользователя Malysh
фото #2 пользователя Malysh
фото #3 пользователя Malysh
фото #4 пользователя Malysh
фото #5 пользователя Malysh
фото #6 пользователя Malysh
фото #7 пользователя Malysh

О себе

Люблю играть в бильярд, слушать музыку, большую часть времени находиться на природе, ходить на рыбылку, кататься на лыжах, готовить кушать, оформлять стол когда пртходят гости, люблю животных, иногда читаю книги по психологии.

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Пошлите на шашлыки ?

маленькое фото пользователя Serrgey
Санкт-Петербург → Другое

Съездить за город сделать шашлыки

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.