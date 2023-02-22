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Санкт-Петербург
Профиль пользователя malinna_pnff

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О себе

21, учусь на 2 курсе журфака. Хотела написать статью о портале, но зачиталась описаниями😍

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия
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