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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя malinna_pnff
О себе
21, учусь на 2 курсе журфака. Хотела написать статью о портале, но зачиталась описаниями😍
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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