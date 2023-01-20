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Санкт-Петербург
Добрая,искренняя,романтичная,со своей историей🤗 Рост 156🙈
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Malinkagirl
О себе
Добрая,искренняя,романтичная,со своей историей🤗 Рост 156🙈
Чувство юмора в комплекте, надеюсь у тебя тоже😉
Поменяла солнечный город Краснодар,на дождливый Санкт-Петербург,о чем собственно не жалею))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🎲 Настольные игры
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