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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Malinkagirl

фото пользователя Malinkagirl

О себе

Добрая,искренняя,романтичная,со своей историей🤗 Рост 156🙈
Чувство юмора в комплекте, надеюсь у тебя тоже😉
Поменяла солнечный город Краснодар,на дождливый Санкт-Петербург,о чем собственно не жалею))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Времяпровождение

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу создать компанию

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