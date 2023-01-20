Санкт-Петербург

Профиль пользователя Malinkagirl

О себе Добрая,искренняя,романтичная,со своей историей🤗 Рост 156🙈

Чувство юмора в комплекте, надеюсь у тебя тоже😉

Поменяла солнечный город Краснодар,на дождливый Санкт-Петербург,о чем собственно не жалею))

Была в сети на прошлой неделе

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