Санкт-Петербург
Профиль пользователя Malenkaya_pakost
О себе
Люблю гулять,меломан в музыке,пить кофе,,а можно и что-то покрепче ,живое общение,кино,боулинг
Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
Новые знакомства это так прекрасно
Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Найди подруг
Санкт-Петербург → Другое
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кино/кафе/клуб)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти компанию
Санкт-Петербург → Другое
Хорошо отдохнуть
Санкт-Петербург → Другое
Ищу друзей
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу завести новые знакомства
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти подругу 🥹❤️
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по городу, зайти в кафе
Санкт-Петербург → Другое
Для девочек
Санкт-Петербург → Другое
Недавно переехала ,хочу погулять
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться и пойти пить кофе)
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем в клуб?)
Санкт-Петербург → Другое
Встретиться, узнать друг друга
Санкт-Петербург → Другое
Срочно напиться и веселиться!
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