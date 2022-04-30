Санкт-Петербург
Профиль пользователя Malenkaya_pakost

фото пользователя Malenkaya_pakost

О себе

Люблю гулять,меломан в музыке,пить кофе,,а можно и что-то покрепче ,живое общение,кино,боулинг

Профиль обновлён 13 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя blessedbaby
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар!!!

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя elyuuusikk
Санкт-Петербург → Другое

общаться и дружить

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя cherepenova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино/кафе/клуб)

маленькое фото пользователя Ksusha23
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти компанию

маленькое фото пользователя Azamatovna
Санкт-Петербург → Другое

Хорошо отдохнуть

маленькое фото пользователя Xiariinna
Санкт-Петербург → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя AlexandraTZ
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу завести новые знакомства

маленькое фото пользователя liskus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Kovalisssa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти подругу 🥹❤️

маленькое фото пользователя Aleina
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых друзей

маленькое фото пользователя SvetaIov98
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

маленькое фото пользователя JMor
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по городу, зайти в кафе

маленькое фото пользователя Nastenka
Санкт-Петербург → Другое

Для девочек

маленькое фото пользователя Viktoria21
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала ,хочу погулять

маленькое фото пользователя Angelina28
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться и пойти пить кофе)

маленькое фото пользователя Camila
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем в клуб?)

маленькое фото пользователя Viktoria019
Санкт-Петербург → Другое

Встретиться, узнать друг друга

маленькое фото пользователя Lisichka
Санкт-Петербург → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.