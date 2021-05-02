Санкт-Петербург
Профиль пользователя Makoota
О себе
Музыкант со стажем, в основном играю электронную музыку, есть несколько инструментов.
Когда-то занимался йогой, хотел бы снова начать.
Умею делать расклады на таро, в целом немного увлекаюсь шизотерикой 🦆
Алкоголь особо не пью, когда есть лишняя монета, покупаю пленку и иду на фотоохоту.
Ещё занимаюсь массажем профессионально, но чисто со своим окружением х)
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
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