Занимаюсь любительским спортом, силовые тренировки, воркаут, люблю также бег, настольный теннис, да и непротив чего-то нового. Люблю кино, авторское и жанровое. Люблю зарубежный стендап (Луи Си Кей, Джим Джеффрис, Бил Берр, Джимми Кар ита). Музыку слушаю от альт рок до классики/неоклассики и что-то из зарубежного хип-хопа. Я скорее больше за активный отдых, хотелось бы больше посетить разные места/окрестности Санкт-Петербурга, например такое, как «Раковые озера» и подобные ему места/экотропы. Но также меня интересует и искусство, в том числе современное, к примеру как музей «Эрарта».

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

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