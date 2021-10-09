Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mailo
О себе
Люблю новые знакомства и встречи. Впитываю в себя новые истории и чужие взгляды на этот безумный мир. Обожаю творческих людей, которых интересует: фотография, живопись, скульптура, архитектура, да и все искусство в целом с ее великим разнообразием.
Увлекающихся спортом безумно уважаю и восхищаюсь ими, потому что лично меня это направление обошло стороной.
Люблю читать, но к сожалению, в последнее время, все заканчивается изучением детской литературы. Хотя почему «к сожалению»? Я с огромной радостью вместе с двумя своими детьми заново познаю, что такое детство.
Люблю фильмы, сериалы, мультфильмы.
С огромным удовольствием хожу на квизы, играю в настольные игры.
Музыка под настроение. Мне кажется, что слушаю абсолютно все.
Обожаю путешествовать, ходить по музеям, выставкам, по городу, эко-тропам. Но мне не интересно познавать этот мир одной. Мне важно с кем-то делиться и обмениваться эмоциями
Я максимально адаптивный человек. Люблю практически все, кроме экстрима и спорта.
Хочу познакомиться с новыми людьми не для разового общения.
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
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