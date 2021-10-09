Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mailo

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О себе

Люблю новые знакомства и встречи. Впитываю в себя новые истории и чужие взгляды на этот безумный мир. Обожаю творческих людей, которых интересует: фотография, живопись, скульптура, архитектура, да и все искусство в целом с ее великим разнообразием.

Увлекающихся спортом безумно уважаю и восхищаюсь ими, потому что лично меня это направление обошло стороной.

Люблю читать, но к сожалению, в последнее время, все заканчивается изучением детской литературы. Хотя почему «к сожалению»? Я с огромной радостью вместе с двумя своими детьми заново познаю, что такое детство.

Люблю фильмы, сериалы, мультфильмы.

С огромным удовольствием хожу на квизы, играю в настольные игры.

Музыка под настроение. Мне кажется, что слушаю абсолютно все.

Обожаю путешествовать, ходить по музеям, выставкам, по городу, эко-тропам. Но мне не интересно познавать этот мир одной. Мне важно с кем-то делиться и обмениваться эмоциями

Я максимально адаптивный человек. Люблю практически все, кроме экстрима и спорта.

Хочу познакомиться с новыми людьми не для разового общения.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💩 Странный юмор

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

маленькое фото пользователя Yakushevskaya
Омск → Другое

Давайте поговорим о фильмах, сериалах, книгах, жизни👌🏻

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