Люблю новые знакомства и встречи. Впитываю в себя новые истории и чужие взгляды на этот безумный мир. Обожаю творческих людей, которых интересует: фотография, живопись, скульптура, архитектура, да и все искусство в целом с ее великим разнообразием. Увлекающихся спортом безумно уважаю и восхищаюсь ими, потому что лично меня это направление обошло стороной. Люблю читать, но к сожалению, в последнее время, все заканчивается изучением детской литературы. Хотя почему «к сожалению»? Я с огромной радостью вместе с двумя своими детьми заново познаю, что такое детство. Люблю фильмы, сериалы, мультфильмы. С огромным удовольствием хожу на квизы, играю в настольные игры. Музыка под настроение. Мне кажется, что слушаю абсолютно все. Обожаю путешествовать, ходить по музеям, выставкам, по городу, эко-тропам. Но мне не интересно познавать этот мир одной. Мне важно с кем-то делиться и обмениваться эмоциями Я максимально адаптивный человек. Люблю практически все, кроме экстрима и спорта. Хочу познакомиться с новыми людьми не для разового общения.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

📺 Политика 🎮 Видеоигры ✝️ Религия 💩 Странный юмор

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