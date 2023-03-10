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Санкт-Петербург
Живу в Питере недолго,переехала из-за поступления в университет,учусь на дизайнера.Есть знакомые,компании в которых вроде комфортно,но все равно моментами становится так одиноко,хочется найти человека,который будет рядом и всегда рад встречи,общению,разговору на разные темы и с общими интересами.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Mahao
О себе
Живу в Питере недолго,переехала из-за поступления в университет,учусь на дизайнера.Есть знакомые,компании в которых вроде комфортно,но все равно моментами становится так одиноко,хочется найти человека,который будет рядом и всегда рад встречи,общению,разговору на разные темы и с общими интересами.
Я за любой движ,люблю как просто прогуляться на улице,так и сходить ночью посидеть в баре,потанцевать.Домоседство не для меня.
Может быть,найдется человек ,нуждающийся в общении так же,как и я и нам обеим станет легче.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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