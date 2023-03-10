О себе

Живу в Питере недолго,переехала из-за поступления в университет,учусь на дизайнера.Есть знакомые,компании в которых вроде комфортно,но все равно моментами становится так одиноко,хочется найти человека,который будет рядом и всегда рад встречи,общению,разговору на разные темы и с общими интересами.

Я за любой движ,люблю как просто прогуляться на улице,так и сходить ночью посидеть в баре,потанцевать.Домоседство не для меня.

Может быть,найдется человек ,нуждающийся в общении так же,как и я и нам обеим станет легче.