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Санкт-Петербург
Профиль пользователя MAGIC47

фото пользователя MAGIC47

О себе

Живу в СПБ 30 лет. Хотелось познакомиться с хорошими людьми.Отношения не интересуют!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Встреча товарищей

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств для дальнейшего общения

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Ravana

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообсуждать разные темы. Поддержать, подушнить, послушать разное.

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Maria88

Москва → пообщаться

Давайте поговорим о чем-то высоком и не очень 🤔

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Alino4kago

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираемся в боулинг

Откликнулось 11 участников

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