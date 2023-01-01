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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя MAGIC47
О себе
Живу в СПБ 30 лет. Хотелось познакомиться с хорошими людьми.Отношения не интересуют!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
Участие в других событиях
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