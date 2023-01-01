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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Magas

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О себе

Спроси отвечу солнышко ))

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Посидеть кальян покурить )

маленькое фото пользователя Alexa_inai
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wwikk

Санкт-Петербург → собрать компанию

новые знакомства, компания

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружиться и провести вместе время😃

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Smollfoxi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поговорить по душам

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Nina_L

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 14 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе

Откликнулись 2 участника

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