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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Madamka

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фото #2 пользователя Madamka

О себе

Много работаю, поменяла город проживания,здесь нет особо подруг и с кем можно поболтать и поделиться чем-то:)
Люблю случать музыку(разную) от Мияги до Лепса😊🤭
Люблю погулять,попить кофе ☕️

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🎮 Видеоигры
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