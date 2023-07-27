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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Macho_Hot

фото пользователя Macho_Hot

О себе

Люблю гулять! Много и долго) по новым местам, новым городам, лесам, горам, рекам. Парки, выставки, музеи, кино, кафе приглашаю и принимаю приглашения! Буду рад приятному общению!

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в музей, прогуляться по центральным улочкам, попить кофе
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться по Москве с приятной компанией
Москва → активный отдых
Покататься на роликах. ВДНХ, Парк Горького, Сокольники.
Москва → прогуляться, перекусить
Голосуем: На выставку или В кино?

Участие в других событиях

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Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
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Найти новых друзей
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Завести новые знакомства ✨
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Простое человеческое общение
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Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
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Обо всём на свете🙃
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Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
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Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
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Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
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Москва → Другое
Завести близких друзей✨
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Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
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Москва → Другое
Составлю любую компанию
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Прогуляться ,сходить в кино
маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое
Weekend chill out
Москва → Другое
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
маленькое фото пользователя Anastasia93_0900
Москва → Другое
Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.
Москва → Другое
Дружить будем 💫🙌🏻☺️
маленькое фото пользователя Sweetlana
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
маленькое фото пользователя Manul
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
маленькое фото пользователя OLGA1
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
маленькое фото пользователя Astartamusic
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
маленькое фото пользователя Cath
Москва → Другое
Долгая прогулка вдоль Москва-реки
маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Москва → Другое
Черновик черновик
маленькое фото пользователя AnRu
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
маленькое фото пользователя Rose
Москва → Другое
Прекрасное знакомство
маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое
Погулять по измайловскому парку
маленькое фото пользователя Luiza_magomedova
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
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Москва → Другое
Сходить в парк "Сиреневый сад"
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Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
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На выставку, в парк
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Random 7/7
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Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
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Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
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маленькое фото пользователя Slowmo
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️
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Москва → Другое
Сходить пофоткаться, перекусить
маленькое фото пользователя Pollynka
Москва → Другое
Хочу в парк на творческий пикничек✨
маленькое фото пользователя Lil_squirell
Москва → Другое
Погулять на ВДНХ
маленькое фото пользователя HolyBomjara
Москва → Другое
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
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Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂
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Москва → Другое
За любой движ
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Москва → Другое
Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го
маленькое фото пользователя lwfsb
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что тут надо делать
маленькое фото пользователя Nikole
Москва → Другое
Сходить на Cinema Orchestra Medley
маленькое фото пользователя FriendlyVita
Москва → Другое
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
маленькое фото пользователя Alina92
Москва → Другое
Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»
маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое
отдохнуть сегодня в пятницу вечер в приятной компании
маленькое фото пользователя StasiaShefv
Москва → Другое
Погулять на выходных)
маленькое фото пользователя Karina7
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, перекусить
маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое
Поход с палатками
маленькое фото пользователя Vitaliia
Москва → Другое
Погулять в Парке Горького 😊
маленькое фото пользователя Elenka_200
Москва → Другое
Прогулки по улицам Москвы
маленькое фото пользователя Linali
Москва → Другое
В хороший ресторан в центре. Пообщаться, вкусно покушать
маленькое фото пользователя Tata92
Москва → Другое
пофоткать друг друга)))
маленькое фото пользователя Xenia22
Москва → Другое
Пойдем погуляем !
маленькое фото пользователя Mari.ya
Москва → Другое
Прогуляться по центру
маленькое фото пользователя ne_segodnya
Москва → Другое
Уютно погулять по Москве
маленькое фото пользователя Kiskate
Москва → Другое
Погулять. Может покажешь мне свое любимое место?
маленькое фото пользователя MaryBlu
Москва → Другое
Ищу активных друзей в ВАО
маленькое фото пользователя RaNa
Москва → Другое
Пойдем потанцуем 🙂
маленькое фото пользователя Tatagatta
Москва → Другое
Временно не работаю
маленькое фото пользователя Zhenechek
Москва → Другое
Ищу игроков на квест Resident evil 25.06 в 18:30 :)
Москва → Другое
Покататься на велосипеде от 20 км
маленькое фото пользователя Lil_squirell
Москва → Другое
Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана
маленькое фото пользователя Valeri0021
Москва → Другое
Хочу погулять сегодня вечером где-нибудь в районе кольцевой или центра
маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое
Кто хочет гулять до утра?
маленькое фото пользователя OLGA1
Москва → Другое
Фестиваль Индийской музыки. Диснейленд. "Остров мечты" м. Технопарк
маленькое фото пользователя tejimil
Москва → Другое
Пеший поход по Кольскому полуострову
маленькое фото пользователя tigorevna
Москва → Другое
Summerstage на Дубровке, концерты всё лето
маленькое фото пользователя Svetlanawow
Москва → Другое
Сходить на BEAT FILM FESTIVAL
маленькое фото пользователя KseniaSh
Москва → Другое
Китай Город, встретиться в выходной
маленькое фото пользователя tigorevna
Москва → Другое
Фестиваль национальных пород лошадей на ВДНХ 16:00-19:00
маленькое фото пользователя Ezhikbezked
Москва → Другое
Иду на Шоу под дождем, кто со мной?!😀
маленькое фото пользователя MissBinn
Москва → Другое
Путешествие по Камчатке
маленькое фото пользователя Milka_Moscow
Москва → Другое
Ищу компанию для поездки в Эко-парк "городецкое гульбище.
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