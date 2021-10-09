Репетитор по английскому 🇺🇸 Учу крипту👩🏻‍💻 Обожаю путешествовать Недавно вернулась в РФ,ищу друзей чтобы говорить на разные интересные темы, делиться опытом,инсайтами и просто хорошо проводить время в компании друг друга🧘🏻‍♀️

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры

🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр ✝️ Религия 💨 Кальян 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.