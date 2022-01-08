Разносторонне-олдскульна развита. Люблю живое общение с приятным человеком. Музыку люблю качественную от классики до рока. Интересуюсь (но почти не играю) в большой теннис, горные лыжи в том же состоянии. Хочу попробовать заняться танцами линди хоп, а ещё нравится всё, что быстро едет и летит )) двумя руками за спонтанность. Буду рада новым знакомым/друзьям с совершенно разными интересами. 😊

Профиль обновлён 21 июля 2023 г.

💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

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