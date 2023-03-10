Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lyubov2338
О себе
Привет. Хотелось бы обрести новых друзей и ходить куда нибудь в выходные. Занимаюсь в тренажёрном зале, люблю слушать самую разную музыку, от классики до тяжёлого рока.
Профиль обновлён 26 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
В поиске родственной души:3
Ищу новых друзей и знакомых
АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
Погулять, сделать фотографии тебя на улице
Хочу найти компанию
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Хочу найти подругу 🥹❤️
Прогуляться и пойти пить кофе)
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