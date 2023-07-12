Санкт-Петербург
Профиль пользователя Luka05

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О себе

Парой скучно , хочется отвлечься от проблем ищу новые знакомства , особенно рядом , куда можно было придти попить чаю , поиграть в какие-нибудь игры , пообщаться по душам !

Профиль обновлён 6 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🏫 Учеба

События пользователя

Санкт-Петербург → пообщаться

Первый день тут , есть живые люди рядом ?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

маленькое фото пользователя Dasha13
Санкт-Петербург → Другое

буду рада всем)

маленькое фото пользователя Xiariinna
Санкт-Петербург → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя LisaAlisa030
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых знакомых

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