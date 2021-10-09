За активный образ жизни, тренировки, прогулки,поездки. Ищу подруг для совместных поездок, прогулок, походов в спортзал и в принце в интересные места Ростова.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

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Ростов-на-Дону → активный отдых Ищу подруг для совместных прогулок, походов на тренировки и поездок

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.