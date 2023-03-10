Открытая девушка,которая любит посмеяться) Занимаюсь разными видами танцев, хожу на фитнес, учусь в университете Нравятся получать адреналин от банджиджампинга, аттракционов, прыжков с парашюта, поездок на автомобиле😉

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

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