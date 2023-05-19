Привет, меня зовут Софа Нахожусь в поисках соулмейта. Пол и возраст не важен, главное чтобы мы поняли друг друга. Люблю поездки в Лен область, пешие прогулки и красивые заведения. Обмен эмоциями, классные фото, совместная готовка и хождение друг к другу в гости- это и есть идеальная дружба, не так ли?

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → пообщаться да кто такой этот ваш inParty

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.