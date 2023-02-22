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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Loralo

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Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tomass
Санкт-Петербург → Другое
Ищy нoвыe знaкoмствa ✨✨
маленькое фото пользователя annakern1
Санкт-Петербург → Другое
Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)
маленькое фото пользователя Skillakni
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на квест
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.