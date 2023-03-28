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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lolotter

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О себе

Сейчас предпочитаю преимущественно инди музыку. Не глядя включаю песни Сироткина, Лампочки, Нервов.

Работаю стеклодувом-лэмворкером, по профессии художник - технолог.

Люблю беседы, рассуждения на общезначимые темы, и по конкретным вопросам.

Новое хобби - ходить по магазинам букинистики между делом, искать профильную литературу.

У меня есть домашний питомец - эублефар желткового цвета.

Состою в отношениях, поэтому интересуют только дружеские и приятельские знакомства.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро📺 Политика😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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