О себе

Сейчас предпочитаю преимущественно инди музыку. Не глядя включаю песни Сироткина, Лампочки, Нервов.



Работаю стеклодувом-лэмворкером, по профессии художник - технолог.



Люблю беседы, рассуждения на общезначимые темы, и по конкретным вопросам.



Новое хобби - ходить по магазинам букинистики между делом, искать профильную литературу.



У меня есть домашний питомец - эублефар желткового цвета.



Состою в отношениях, поэтому интересуют только дружеские и приятельские знакомства.