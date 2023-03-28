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Санкт-Петербург
Сейчас предпочитаю преимущественно инди музыку. Не глядя включаю песни Сироткина, Лампочки, Нервов.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lolotter
О себе
Сейчас предпочитаю преимущественно инди музыку. Не глядя включаю песни Сироткина, Лампочки, Нервов.
Работаю стеклодувом-лэмворкером, по профессии художник - технолог.
Люблю беседы, рассуждения на общезначимые темы, и по конкретным вопросам.
Новое хобби - ходить по магазинам букинистики между делом, искать профильную литературу.
У меня есть домашний питомец - эублефар желткового цвета.
Состою в отношениях, поэтому интересуют только дружеские и приятельские знакомства.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино
Не нравится:
✝️ Религия💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро📺 Политика😓 Обсудить проблемы💨 Кальян🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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