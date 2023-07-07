Санкт-Петербург
Профиль пользователя L.Maxik
О себе
Приветствую. Я Лена. Мне 18.
- рост: 178
- цель + mini мечта: было бы неплохо найти друзей, чтобы можно было куда-нибудь поехать, погулять, (пофоткать, гы) и беззаботно провести время :)
- чем увлекаюсь:
• цифровой фотографией;
• обожаю кататься на велосипеде и роллерсёрфе (двухколёсный скейт);
• играю в бильярд;
• люблю пешие прогулки и кофе: раф;
• начала недавно играть на укулеле тенор;
• люблю читать; смотреть фильмы/сериалы; рисовать для себя; роцк и котов)
(*не представляю свою жизнь без музыки. :) )
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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