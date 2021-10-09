Занимаюсь спортом, учусь на 4 курсе в Москве Ищу компанию для отдыха в Питере в ближайшие 3 дня

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

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Санкт-Петербург → сходить на мероприятие Приехал с друзьями в Питер и ищу женскую компанию для приятного отдыха

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.