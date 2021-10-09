Санкт-Петербург
Профиль пользователя LLImara
О себе
Занимаюсь спортом, учусь на 4 курсе в Москве
Ищу компанию для отдыха в Питере в ближайшие 3 дня
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
💕 Обсудить отношения
События пользователя
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.