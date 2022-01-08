Меня зовут Апполинария, мне 25 лет Достаточно разносторонний человек, из увлечений преобладает творчество, люблю как создавать что-то, так и созерцать, в недалеком прошлом много занималась рукоделием, шитье, создание украшений из натуральных камней, живопись, сейчас в основном загружена работой, а в свободное время «прихожу в себя», поэтому в поиске нового увлекательного хобби так же я увлекаюсь психологией, люблю поразмыслить на самые разные темы, делиться инсайдами и обмениваться мнением Последние пол года активно занимаюсь спортом, посещаю регулярно зал, стараюсь следить за питанием и в целом заботиться о физическом и ментальном здоровье. Люблю пешие прогулки, долгие разговоры по душам, чаще я выступаю в роли слушателя, но мне всегда есть чем поделиться и что рассказать, благодаря богатому жизненному опыту. Я работаю в графике 5/2, поэтому в идеале ищу таких же пятидневщиков, чтобы можно было планировать встречи чаще чем раз в месяц, я за живое общение и за живые встречи!

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💕 Обсудить отношения

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💬 Пообщаться онлайн 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → другое В поисках компании для совместного досуга!

Санкт-Петербург → Другое разговоры по душам за винишком🍷

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.