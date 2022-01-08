Санкт-Петербург
Профиль пользователя llerrouxx

фото пользователя llerrouxx
фото #2 пользователя llerrouxx

О себе

Меня зовут Апполинария, мне 25 лет
Достаточно разносторонний человек, из увлечений преобладает творчество, люблю как создавать что-то, так и созерцать, в недалеком прошлом много занималась рукоделием, шитье, создание украшений из натуральных камней, живопись, сейчас в основном загружена работой, а в свободное время «прихожу в себя», поэтому в поиске нового увлекательного хобби
так же я увлекаюсь психологией, люблю поразмыслить на самые разные темы, делиться инсайдами и обмениваться мнением
Последние пол года активно занимаюсь спортом, посещаю регулярно зал, стараюсь следить за питанием и в целом заботиться о физическом и ментальном здоровье.
Люблю пешие прогулки, долгие разговоры по душам, чаще я выступаю в роли слушателя, но мне всегда есть чем поделиться и что рассказать, благодаря богатому жизненному опыту.
Я работаю в графике 5/2, поэтому в идеале ищу таких же пятидневщиков, чтобы можно было планировать встречи чаще чем раз в месяц, я за живое общение и за живые встречи!

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💬 Пообщаться онлайн 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

В поисках компании для совместного досуга!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🖐🏻

маленькое фото пользователя Generalosa
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

маленькое фото пользователя Monamurrk
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию на пикник

маленькое фото пользователя Dsofaa
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку

маленькое фото пользователя polin.ink
Санкт-Петербург → Другое

погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое

найти бы друзей, компанию

маленькое фото пользователя Kereeshka
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с новыми людьми

маленькое фото пользователя nasty_wasabi
Санкт-Петербург → Другое

разговоры по душам за винишком🍷

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.