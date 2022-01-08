Санкт-Петербург
Профиль пользователя llerrouxx
О себе
Меня зовут Апполинария, мне 25 лет
Достаточно разносторонний человек, из увлечений преобладает творчество, люблю как создавать что-то, так и созерцать, в недалеком прошлом много занималась рукоделием, шитье, создание украшений из натуральных камней, живопись, сейчас в основном загружена работой, а в свободное время «прихожу в себя», поэтому в поиске нового увлекательного хобби
так же я увлекаюсь психологией, люблю поразмыслить на самые разные темы, делиться инсайдами и обмениваться мнением
Последние пол года активно занимаюсь спортом, посещаю регулярно зал, стараюсь следить за питанием и в целом заботиться о физическом и ментальном здоровье.
Люблю пешие прогулки, долгие разговоры по душам, чаще я выступаю в роли слушателя, но мне всегда есть чем поделиться и что рассказать, благодаря богатому жизненному опыту.
Я работаю в графике 5/2, поэтому в идеале ищу таких же пятидневщиков, чтобы можно было планировать встречи чаще чем раз в месяц, я за живое общение и за живые встречи!
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Ищу подругу
Ищу подружек🖐🏻
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
Собрать компанию на пикник
Найти подружку
погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк
найти бы друзей, компанию
Познакомиться с новыми людьми
разговоры по душам за винишком🍷
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