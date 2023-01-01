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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lizochechek

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О себе

Люблю еду, книги, путешествия, кофе, иностранные языки, музыку.
Редактор Т—Ж.
Замужем.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 198 участников

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Нетворкинг – собрать интересных людей в одном месте (без токсичности)

Откликнулось 13 участников

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