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Санкт-Петербург
Люблю еду, книги, путешествия, кофе, иностранные языки, музыку.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lizochechek
О себе
Люблю еду, книги, путешествия, кофе, иностранные языки, музыку.
Редактор Т—Ж.
Замужем.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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