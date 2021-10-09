Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lizliz
О себе
Могу послушать, могу поговорить, могу посидеть рядом и позалипать на закат
Не разбираюсь в искусстве, фото, но люблю выставки и фотографировать) Буду рада, если составишь компанию или расскажешь о подобных местах
Люблю город, люблю старые улочки, здания, парки. Я не романтик, но Питер же по любви)
помимо этого, я люблю выбираться загород, в какие нибудь парки, заповедники, эко тропы. Подышать, подумать.
Если ты катаешься на борде или лыжах, то мы точно найдём контакт 😉
Не против подискутировать по поводу какого-нибудь фильма, сериала (например, игра престолов хоть и интересен, но переоценен). И я всегда в поиске интересной книги.
Я за новые знакомства, общение, встречи со схожими интересами (или наоборот, главное чтобы было комфортно обеим)
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
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