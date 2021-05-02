Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lizka
О себе
Привет. Я закончила учиться по той профессии, которую нельзя называть 🩺💊. Сейчас что-то типо каникул.
Люблю катать на велосипеде, также есть скейт, до которого никак не дойдут руки (ноги). Нравится играть в настольные игры, из любимых бэнг, эволюция, зельеварение и им подобные. Имею опыт игры в волейбол, баскетбол, но сейчас редко практикуюсь. Еще люблю рисовать, особенно кривые портреты друзей.
На позитифФф4ике, рада любым знакомствам (вплоть до знакомст в очередях и транспорте).
Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.
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