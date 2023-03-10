Санкт-Петербург
Профиль пользователя Liza.rey
О себе
Как найти друзей, если не прикреплен к поликлинике?
Веду крошечный блог)
Играю в Genshin Impact, StarRail и к ним еще как-то прибился The Forest
Нравится смотреть аниме: Стальной алхимик, Наруто, Усопшие, Реборн и тд)
Читать: ужасы, детективы, романтика, вообще все подряд)
Очень люблю настольные игры (манчкин, экивоки, имаджинариум, страдающее средневековье и так далее)
Профиль обновлён 13 июня 2023 г.
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