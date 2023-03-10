Как найти друзей, если не прикреплен к поликлинике? Веду крошечный блог) Играю в Genshin Impact, StarRail и к ним еще как-то прибился The Forest Нравится смотреть аниме: Стальной алхимик, Наруто, Усопшие, Реборн и тд) Читать: ужасы, детективы, романтика, вообще все подряд) Очень люблю настольные игры (манчкин, экивоки, имаджинариум, страдающее средневековье и так далее)

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

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☣️ Токсичность

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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