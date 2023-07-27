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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Liza_Resh
О себе
Мне 20 лет)) Работаю в айти на фрилансе🫡, люблю изучать что-то новое: учу иностранные языки, читаю разные классические и научные книги (по-моему, я уже надушнила))) Год как живу в Питере, хотелось бы обзавестись новым кругом общения, с кем-то подружиться.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать
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