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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Liza_Resh

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О себе

Мне 20 лет)) Работаю в айти на фрилансе🫡, люблю изучать что-то новое: учу иностранные языки, читаю разные классические и научные книги (по-моему, я уже надушнила))) Год как живу в Питере, хотелось бы обзавестись новым кругом общения, с кем-то подружиться.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика📚 Книги🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино
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