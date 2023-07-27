О себе

Мне 20 лет)) Работаю в айти на фрилансе🫡, люблю изучать что-то новое: учу иностранные языки, читаю разные классические и научные книги (по-моему, я уже надушнила))) Год как живу в Питере, хотелось бы обзавестись новым кругом общения, с кем-то подружиться.