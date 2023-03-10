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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Liza13

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О себе

Живу в Санкт-Петербурге.
Интересуюсь музыкой, кино, литературой, люблю интересно проводить время и путешествовать.

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Asya26
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, я за прогулки и уютное общение
маленькое фото пользователя Varya_Y
Санкт-Петербург → Другое
Интересное времяпровождение , прогулки, общение
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