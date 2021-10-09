Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lismurka
О себе
Переехала недавно в Санкт-Петербург. Ищу друзей, с которыми могу пообсуждать наших бывших за бокальчиком крепкого.
Немного о себе. Филолог. Очень люблю искать приключения на одну прекрасную часть тела. Много читаю, немного рисую. Люблю слушать музыку 80х-90х.
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Прогулки и интересное времяпровождение
новые знакомства, компания
Новые знакомства это так прекрасно
Пофотографирую красиво тебя!
общаться и дружить
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Весело провести время
Прогуляться
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Погулять по Питеру, попить кофе
Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки
Может пофоткаем друг друга ???
Дружба, дружеская
Ищу новых знакомых
Для девочек
Недавно переехала ,хочу погулять
Недавно переехала, ищу подруг
Погулять по Спб
Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.