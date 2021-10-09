Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lismurka

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О себе

Переехала недавно в Санкт-Петербург. Ищу друзей, с которыми могу пообсуждать наших бывших за бокальчиком крепкого.
Немного о себе. Филолог. Очень люблю искать приключения на одну прекрасную часть тела. Много читаю, немного рисую. Люблю слушать музыку 80х-90х.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя elyuuusikk
Санкт-Петербург → Другое

общаться и дружить

маленькое фото пользователя funny_lady13
Санкт-Петербург → Другое

Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

маленькое фото пользователя Strw
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Alina888
Санкт-Петербург → Другое

Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

маленькое фото пользователя Gasta
Санкт-Петербург → Другое

найти новые знакомства ,съездить куда-то

маленькое фото пользователя Vi_ta
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Питеру, попить кофе

маленькое фото пользователя IrinaVd
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию. Стендапы, настолки, бары, прогулки

маленькое фото пользователя Nichkin
Санкт-Петербург → Другое

Может пофоткаем друг друга ???

маленькое фото пользователя Viika
Санкт-Петербург → Другое

Дружба, дружеская

маленькое фото пользователя Katyatigra
Санкт-Петербург → Другое

Ищу новых знакомых

маленькое фото пользователя Nastenka
Санкт-Петербург → Другое

Для девочек

маленькое фото пользователя Viktoria21
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала ,хочу погулять

маленькое фото пользователя Olga12
Санкт-Петербург → Другое

Недавно переехала, ищу подруг

маленькое фото пользователя Sanehka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по Спб

маленькое фото пользователя Ulyashka
Санкт-Петербург → Другое

Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.