Всем привет! Я Алиса. И так случилось, что в 24 годика ищу друзей, точнее, в идеале одну подружку. Отношения есть, так что их не ищу. Работаю инженером-конструктором, строю комплексы вертолетов. В прошлом много лет посвятила общепиту. Сейчас балансирую между ненавистью к офису и любви к делу, которым занимаюсь. Курю, люблю культурно выпить. Шумные тусовки, клубы, караоке - сразу нет. Можем сходить в театр, кино, бар, просто потусоваться дома под фильмы и пиццу. Не знаю, насколько это возможно вообще все, но лучше попытаться и разочароваться, чем продолжить тосковать без тебя, без тебяяяя. Люблю разговаривать, делиться мелочами, хочу скидывать мемы, наконец! Парадокс, но в целом я человек закрытый. Чтобы довериться, нужно будет много времени. Так что было бы классно, если это у нас схоже. А еще у меня живет дома чудесный серый друг, но разговаривает со мной не так много, как хотелось бы :)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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