Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lisatee

фото пользователя Lisatee

О себе

Я копирайтер, люблю фильмы, интроверт, увлекаюсь психологией. Люблю стиль 80-90, фотографию, тепло и на природу

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Поговорить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя elyuuusikk
Санкт-Петербург → Другое

общаться и дружить

маленькое фото пользователя Dasha___888
Москва → Другое

Найти новых друзей

маленькое фото пользователя Viika
Санкт-Петербург → Другое

Дружба, дружеская

маленькое фото пользователя Oliva
Санкт-Петербург → Другое

Общаться и дружить

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Найти подругу, с которой можно общаться, делиться переживаниями.

маленькое фото пользователя Yana_blond
Москва → Другое

Найти подругу любого возраста❤️

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.