О себе

Живу в Питере год, но никакого здесь не знаю. Хочется с кем-то душевно погулять, посмотреть город, просто пообщаться.

Мне 21, нравится аниме, слушаю любую музыку от инста самки до Бетховена, очень люблю ходить пешком, катаюсь на велосипеде.

В основном, я домоседка, но иногда так хочется куда-нибудь выбраться!