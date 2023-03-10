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Санкт-Петербург
Живу в Питере год, но никакого здесь не знаю. Хочется с кем-то душевно погулять, посмотреть город, просто пообщаться.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lisa5_5
О себе
Живу в Питере год, но никакого здесь не знаю. Хочется с кем-то душевно погулять, посмотреть город, просто пообщаться.
Мне 21, нравится аниме, слушаю любую музыку от инста самки до Бетховена, очень люблю ходить пешком, катаюсь на велосипеде.
В основном, я домоседка, но иногда так хочется куда-нибудь выбраться!
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться
Не нравится:
Участие в других событиях
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