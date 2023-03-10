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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lisa5_5

фото пользователя Lisa5_5

О себе

Живу в Питере год, но никакого здесь не знаю. Хочется с кем-то душевно погулять, посмотреть город, просто пообщаться.
Мне 21, нравится аниме, слушаю любую музыку от инста самки до Бетховена, очень люблю ходить пешком, катаюсь на велосипеде.
В основном, я домоседка, но иногда так хочется куда-нибудь выбраться!

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться

Не нравится:

💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя JMor

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, зайти в кафе

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя TatyanaZefirka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулки , пофотографировать друг друга

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя meowtic

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Olga_Rykhlova

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу подругу для теплого общения и развлечений!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя ReyraVirra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Было бы здорово познакомиться, погулять, покушать что-то где-то 😅

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Evori_nika

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг ✨

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Lada88

Санкт-Петербург → собрать компанию

Найти подруг

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Cathy

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить прогуляться по парку и выпить кофе 🫶🏻

Откликнулись 3 участника

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