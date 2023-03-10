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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lisa25

фото пользователя Lisa25

О себе

Слушаю музыку, гуляю, отдыхаю. Люблю цветы.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → пообщаться

Мы как попутчики в поезди, поговорили и отпустили😊😊😊😊😊🫶

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary86

Москва → пообщаться

Пообщаться о литературе, искусстве, психологии.

Откликнулись 2 участника

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