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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lisa006

фото пользователя Lisa006

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью📚 Книги😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Iulianiia

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подруг) В Питере недавно

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя beloys

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу компанию на D&D* (18-25 лет)

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Suraya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружится и с кем можно погулять и где нибудь посидеть пообщаться 🤗

Откликнулся 1 участник

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