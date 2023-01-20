⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Всем привет!
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Linokmart
О себе
Всем привет!
Я работаю аналитиком в IT.
Увлекаюсь написанием текстов (сказки, статьи на тему психологии).
Люблю ходить на выставки, проводить исследования среди знакомых (например, вы помните какую колыбельную пели вам в детстве?) и всегда за что-то новое, это расширяет кругозор.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам