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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Linokmart

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О себе

Всем привет!
Я работаю аналитиком в IT.
Увлекаюсь написанием текстов (сказки, статьи на тему психологии).
Люблю ходить на выставки, проводить исследования среди знакомых (например, вы помните какую колыбельную пели вам в детстве?) и всегда за что-то новое, это расширяет кругозор.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 135 участников

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собрать компанию)

Откликнулось 46 участников

маленькое фото пользователя Santa0

Санкт-Петербург → собрать компанию

Пообщаться, поиграть, погулять)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Oficerova

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, танцевать, путешествовать

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя dashaoo

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти девчонок для встреч и дружбы

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Victoria13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Расширить круг общения

Откликнулся 1 участник

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