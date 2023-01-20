О себе

Всем привет!

Я работаю аналитиком в IT.

Увлекаюсь написанием текстов (сказки, статьи на тему психологии).

Люблю ходить на выставки, проводить исследования среди знакомых (например, вы помните какую колыбельную пели вам в детстве?) и всегда за что-то новое, это расширяет кругозор.