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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lina_Lili
О себе
Хотелось бы расширить свой круг общения, найти подруг, вместе гулять, пить кофе и вино, посещать музеи, выставки и просто болтать обо всём на свете.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры
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