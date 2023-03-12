Санкт-Петербург

Профиль пользователя Lina_Lili

О себе Хотелось бы расширить свой круг общения, найти подруг, вместе гулять, пить кофе и вино, посещать музеи, выставки и просто болтать обо всём на свете.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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