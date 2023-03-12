⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lina_Lili

фото пользователя Lina_Lili

О себе

Хотелось бы расширить свой круг общения, найти подруг, вместе гулять, пить кофе и вино, посещать музеи, выставки и просто болтать обо всём на свете.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, попить кофе, пообщаться, посмеяться. ☺️

маленькое фото пользователя Katerina.04
маленькое фото пользователя Jackie_Chan
маленькое фото пользователя legko
маленькое фото пользователя Slovak
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vladislava

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Weekend chill out

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Vita9

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Pupok6969

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочется пообщаться не только со своим ребёнком и мужем 😀

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Aliina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться, посещать разные интересные места

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Victoria13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Metany

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу , кайфушницу

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя lerona

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходим в парк, покормим белочек, выпьем глинтвейн?)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_A24

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться , выпить кофе

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Cormad

Санкт-Петербург → собрать компанию

Книжный клуб «стойло Пегаса»

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Cormad

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Книжный клуб «Стойло Пегаса»

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя ssonyush
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя Kristin_00
маленькое фото пользователя Varya_Y
маленькое фото пользователя rina_loran
маленькое фото пользователя Alexandra_812
маленькое фото пользователя Malenkaya_pakost
маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
маленькое фото пользователя Morkovka
маленькое фото пользователя Hanna_show
маленькое фото пользователя Onizuka
маленькое фото пользователя Amac
маленькое фото пользователя Aleksandr10
маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Suraya
маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя Darya001
маленькое фото пользователя V1adislav
маленькое фото пользователя Fatin
маленькое фото пользователя wwikk
маленькое фото пользователя Lil_Lesya
маленькое фото пользователя Mary_jane
маленькое фото пользователя Angielika
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя DenKarpunin
маленькое фото пользователя Anastasia0309
маленькое фото пользователя FosseGrim
маленькое фото пользователя AlenaGuliaeva

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам