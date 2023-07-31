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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lina886

фото пользователя Lina886
фото #2 пользователя Lina886

О себе

У меня маленький шпиц

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Ищу подруг, весело проводить время вместе ☀️🫂

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое
Найти подругу
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