Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lina08

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О себе

Недохудожник, недомузыкант, люблю веселиться :)

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎲 Настольные игры 📺 Политика ✝️ Религия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Здрасте, давайте поговорим за чашечкой кофе

Санкт-Петербург → другое

Собираюсь жить в Питере, ищу сожительницу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

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