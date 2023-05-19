Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lina00

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О себе

Меломан, сейчас ловлю Сумеречный вайб
Кпопером меня не назовешь, но я думаю было бы прикольно пообщаться с такими людьми
Смотрю различные блоги о путешествиях, Куплинова, и "что он думает о тебе"
Читаю манхвы, люблю в свободное время зависнуть на фикбуке)
Диванный философ просыпается после 0,25 пива, а еще я пишу диплом!! 1

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаемся?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alexandraku
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу гулять и общаться

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