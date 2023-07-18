Люблю фотографироваться и фотографировать, придумывать образы и локации, слушать софт гранж и инди музыку, обсуждать психоделические фильмы и популярные сериалы

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить Блин блинский, погнали по сешкам…. А потом пофоткаемся …а потом поедим

Санкт-Петербург → Другое Соберёмся компанием и прогуляемся по ночному Питеру, хоть всё ночь

Санкт-Петербург → Другое Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Санкт-Петербург → Другое Погнали плавать на сапах на выходных!

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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