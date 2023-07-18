Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lin_deman

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О себе

Люблю фотографироваться и фотографировать, придумывать образы и локации, слушать софт гранж и инди музыку, обсуждать психоделические фильмы и популярные сериалы

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выехать загород, пожечь костры и попеть песни 🫡

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Блин блинский, погнали по сешкам…. А потом пофоткаемся …а потом поедим

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойти на концерт моторамы!!!! 22 сентября

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pwflk
Санкт-Петербург → Другое

Пофотографирую красиво тебя!

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Пошлите на шашлыки ?

маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
Санкт-Петербург → Другое

Погнали плавать на сапах на выходных!

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12
Санкт-Петербург → Другое

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

маленькое фото пользователя Qrri
Санкт-Петербург → Другое

Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

маленькое фото пользователя Mirza
Санкт-Петербург → Другое

Соберёмся компанием и прогуляемся по ночному Питеру, хоть всё ночь

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