Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lin_deman
О себе
Люблю фотографироваться и фотографировать, придумывать образы и локации, слушать софт гранж и инди музыку, обсуждать психоделические фильмы и популярные сериалы
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Пофотографирую красиво тебя!
Санкт-Петербург → Другое
АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
Санкт-Петербург → Другое
Сходить компанией в бар
Санкт-Петербург → Другое
Пошлите на шашлыки ?
Санкт-Петербург → Другое
Погнали плавать на сапах на выходных!
Санкт-Петербург → Другое
Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.
Санкт-Петербург → Другое
Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀
Санкт-Петербург → Другое
Соберёмся компанием и прогуляемся по ночному Питеру, хоть всё ночь
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