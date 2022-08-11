Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lime_Miami
О себе
Пойдём гулять манга 🍑
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
погулять по вечернему петербургу
Санкт-Петербург → Другое
В поиске родственной души:3
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Санкт-Петербург → Другое
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Санкт-Петербург → Другое
Найти новых друзей:)
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру, попить кофе
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу гулять и общаться
Санкт-Петербург → Другое
С пришедшей весной гулять на Коменде
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру)
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться ,перекусить.
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде
Санкт-Петербург → Другое
Погулять)))))))
Санкт-Петербург → Другое
Общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых знакомых
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по весеннему Петербургу
Санкт-Петербург → Другое
Заголовок : пук 🌚🌝
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))
Санкт-Петербург → Другое
Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.
Санкт-Петербург → Другое
На каток , посидеть где-нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новые знакомства
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться и выпить кофе.
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу)
Санкт-Петербург → Другое
Совместный отдых и знакомства
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых знакомых
Санкт-Петербург → Другое
хочу исследовать новые уголки питера!
Санкт-Петербург → Другое
Людей в беседу
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, сходить куда нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Погулять сходить в ресторан
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на каток в Севкабель или в музей
Санкт-Петербург → Другое
гулять, ходить на экскурсии, пить кофе)
Санкт-Петербург → Другое
Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?
Санкт-Петербург → Другое
Мой будущий друг ,найдись пожалуйста скорее
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.