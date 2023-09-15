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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Liliyanagval

фото пользователя Liliyanagval

О себе

Люблю неординарных людей, глубокие рассуждения о жизни, хотелось бы найти реальнях друзей чтобы вместе гулять, посещать интересные места.

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

приглашаю в наше уютное коммьюнити для общения и новых друзей)

маленькое фото пользователя pm_Rustam
маленькое фото пользователя Mashka95
маленькое фото пользователя Vasily_Egorov
маленькое фото пользователя Vitalii31
маленькое фото пользователя Kenado
маленькое фото пользователя Bummm_177
маленькое фото пользователя Tanya3651
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя hurricane
маленькое фото пользователя Roman34
маленькое фото пользователя Sunygirl
маленькое фото пользователя kattyokssn
Откликнулось 12 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу поехать в ноябре в Турцию в Стамбул по дворцам из ВВ, экскурсиям и шопингам

маленькое фото пользователя Aripkv
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

сходить на день города погулять на мероприятия, кто хочет за компанию?

маленькое фото пользователя Maxxx03
Откликнулся 1 участник

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

маленькое фото пользователя Yased
маленькое фото пользователя Subby
маленькое фото пользователя Bochka
маленькое фото пользователя Dimka27HH
маленькое фото пользователя Ana777
маленькое фото пользователя Orehova_Yana
маленькое фото пользователя Nastia223
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Lisa_Alisa
маленькое фото пользователя hurricane
маленькое фото пользователя Leni
маленькое фото пользователя Ev49
маленькое фото пользователя 28clasta
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя MisterAnderson
маленькое фото пользователя Kirill.K5
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя Malwina
Откликнулся 21 участник

Москва → пообщаться

Комфортное общение в небольшом чате для москвичей, присоединяйся:3

маленькое фото пользователя Alexey_2023
Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

создать уютное коммьюнити для встреч и общения:3

маленькое фото пользователя Danyel
маленькое фото пользователя NATALIA1983
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 555 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 366 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 136 участников

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулось 125 участников

маленькое фото пользователя Apollinaria

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек

Откликнулось 66 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулся 51 участник

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Москва → пообщаться

создать чат для блогеров

Откликнулся 41 участник

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Позавтракать в выходные в центре

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