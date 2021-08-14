Санкт-Петербург
Профиль пользователя LiLis
О себе
Люблю и знаю итальянский язык, люблю слушать аудиокниги, в основном, фантастику, фентези, (но никак не могу запомнить разницу между ними 😅) (например, очень люблю Терри Пратчетта); люблю наблюдать всё вокруг, животных, слушать подкасты про психологию, психиатрию, биологию в разных проявлениях, про наркотики (не употребляю), изобразительное искусство в разных его проявлениях, пофилосовствовать. Слушаю рок, панк, ска-панк и всё ритмичное и/или мелодичное. Играю на гитаре и пою. Люблю людей с большим количеством татуировок :)
Вещи, которые делают меня счастливее: кошки, цветы (в горшках и срезанные)
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
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