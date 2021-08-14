Люблю и знаю итальянский язык, люблю слушать аудиокниги, в основном, фантастику, фентези, (но никак не могу запомнить разницу между ними 😅) (например, очень люблю Терри Пратчетта); люблю наблюдать всё вокруг, животных, слушать подкасты про психологию, психиатрию, биологию в разных проявлениях, про наркотики (не употребляю), изобразительное искусство в разных его проявлениях, пофилосовствовать. Слушаю рок, панк, ска-панк и всё ритмичное и/или мелодичное. Играю на гитаре и пою. Люблю людей с большим количеством татуировок :) Вещи, которые делают меня счастливее: кошки, цветы (в горшках и срезанные)

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.