Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lil_Lesya
О себе
Сниму и смонтирую для тебя красивое видео,послушаю с тобой Меладзе и выпью томатного пива
Учусь шить на данный момент,смогу нанести тебе любой принт(надпись,картинку)на одежду
Забытый миром лингвист,до ковида проучилась 2 года в Китае,на данный момент учу немецкий и французский
Буду постоянно душнить и напоминать тебе о важности спф защиты!
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Хочу создать компанию
Сходить в бар!!!
Найди подруг
Друзья, где вы?..
Найти подружку (родственную душу)
Я хочу завести новые знакомства
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить
Anyaseyo! 🐙
Сходить компанией в бар
Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать
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