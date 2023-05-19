Сниму и смонтирую для тебя красивое видео,послушаю с тобой Меладзе и выпью томатного пива Учусь шить на данный момент,смогу нанести тебе любой принт(надпись,картинку)на одежду Забытый миром лингвист,до ковида проучилась 2 года в Китае,на данный момент учу немецкий и французский Буду постоянно душнить и напоминать тебе о важности спф защиты!

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

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