27. Центр. Работаю сейчас инженером-программистом. Вроде уже дядька, а всё ещё не ебу как жить эту жизнь, но очень интересно. Люблю читать, шахматы, настолки, активные виды отдыха, дискутировать. Давай пообщаемся. Можем обсудить интересующую лично тебя тему, будь то онимэ или философия, а может тебе интересно откуда берется ветер. По настроению можно пойти гулять или постоять в очереди на почте. Если ты можешь и книжку почитать и член отсосать, то общение сложится. И да, здесь нет противоречия. П.с. да, я уронил буханку в кювет.

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

📚 Книги 🏫 Учеба 🏢 Работа 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💰 Инвестиции / бизнес

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