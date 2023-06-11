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Санкт-Петербург
Профиль пользователя LifeOfTheParty

фото пользователя LifeOfTheParty

О себе

Надо подумать, раздел в разработке.. ) (я тут впервые и ещё не освоился)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💩 Шутки про говно

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать, сходить в кино или ресторан

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Miss_arinka

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу познакомимся с новыми интересными людьми

Откликнулось 76 участников

маленькое фото пользователя Generalosa

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя DenKarpunin

Санкт-Петербург → собрать компанию

Давайте затусим!

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Brgr

Санкт-Петербург → собрать компанию

Настольный теннис

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Maria345

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться, сходить в кино, на прогулку

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя yuliadareshina

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочется интересного общения без грязи и пошлостей..

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Songxisto

Санкт-Петербург → активный отдых

Сходить на скалодром

Откликнулся 1 участник

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