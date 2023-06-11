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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя LifeOfTheParty
О себе
Надо подумать, раздел в разработке.. ) (я тут впервые и ещё не освоился)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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