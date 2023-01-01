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Санкт-Петербург
Люблю:
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lifeisaparty
О себе
Люблю:
• гулять и ездить на природу/ в область посмотреть всякое
• играю в волейбол
• дискотеки (в основном техно/габа/электронщина), в основном не пью или пью мало, но против более активно пьющей компании ничего не имею, просто собутыльник из меня будет не очень
• татуировки (я их бью, инст marlin.tatts)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
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