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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Lifeisaparty

фото пользователя Lifeisaparty

О себе

Люблю:
• гулять и ездить на природу/ в область посмотреть всякое
• играю в волейбол
• дискотеки (в основном техно/габа/электронщина), в основном не пью или пью мало, но против более активно пьющей компании ничего не имею, просто собутыльник из меня будет не очень
• татуировки (я их бью, инст marlin.tatts)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулись 123 участника

маленькое фото пользователя nikapusta

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

найти бы друзей, компанию

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя la_diabolus

Санкт-Петербург → активный отдых

Сходить в бар/клуб в центре, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в красивом месте,пообщаться,пофоткаться

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя MarMikh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Поехать порисовать с натуры какую-нибудь фигню (одной неловко)

Откликнулось 13 участников

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Другие пользователи из города Санкт-Петербург

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