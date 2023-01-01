О себе

Люблю:

• гулять и ездить на природу/ в область посмотреть всякое

• играю в волейбол

• дискотеки (в основном техно/габа/электронщина), в основном не пью или пью мало, но против более активно пьющей компании ничего не имею, просто собутыльник из меня будет не очень

• татуировки (я их бью, инст marlin.tatts)